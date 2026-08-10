Pista brasiliana, Endrick offerto al Napoli: la posizione del club

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"Al Napoli è stato proposto anche un altro brasiliano come Endrick, in uscita dal Real Madrid"

Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato brasiliano. Dopo il nome di Gabriel Jesus, Il Mattino accosta agli azzurri anche quello di Endrick, giovane attaccante del Real Madrid che potrebbe lasciare i Blancos in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il talento verdeoro sarebbe stato proposto al club partenopeo.

Endrick offerto al Napoli

«Al Napoli è stato proposto anche un altro brasiliano come Endrick, in uscita dal Real Madrid». A favorire i contatti potrebbe essere anche la sua agenzia, la Roc Nation, che «conosce bene il club azzurro grazie a Lukaku». Al momento, però, la pista non sembrerebbe scaldare particolarmente il Napoli. Come spiega Il Mattino, «l'affare non convince per caratteristiche tecniche e formali della trattativa», soprattutto perché «il Real difficilmente lo farebbe partire a titolo definitivo».