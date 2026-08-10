Podcast Calciomercato Napoli, Scotto: "Il difensore deve arrivare, in un caso potrebbero servirne due"

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Giovanni Scotto a Radio Tutto Napoli tra mercato, Badiashile, l'infortunio di Marianucci e il momento di Lucca.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che tipo di partita hai visto tra Napoli e Celta? Tanti spunti positivi, tanti sistemi di gioco, ma purtroppo la nota dolente è l'infortunio di Luca Marianucci.

"Sì, Napoli senza Neres. Ho visto anche McTominay uscire non bene. Il Napoli non l'ha inserito nel report, però mi è sembrato anche lui molto dolorante al piede e credo che sia anche lui da valutare. Anche Politano è uscito un po' dolorante alla schiena e quindi da tenere d'occhio un po' queste situazioni, con Marianucci che ha questo problema al ginocchio da valutare. Bella partita. Per me è una gara di cui, nel secondo tempo, si cambia completamente squadra. Ha poco significato. Preferisco guardare al primo tempo. Il Napoli, secondo me, ha fatto vedere un atteggiamento quasi anche dominante, un Celta Vigo molto basso, anche timoroso, guardingo. Il Napoli però ha spinto, ha creato. Così così Højlund, ha fatto un po' fatica a trovare spazio, a trovare la posizione, però l'atteggiamento della squadra, soprattutto con Politano, molto bene. Anche Di Lorenzo, il Napoli a destra ha spinto, ha fatto vedere qualcosa di incoraggiante. Nel secondo tempo tanti esperimenti, 4-2-3-1 con De Bruyne e la coppia a centrocampo a fianco di Gilmour mi ha convinto un po' meno. Credo che sia un Napoli non giudicabile, però, per tanti motivi: troppi, troppi cambi. Allegri sta ancora sperimentando. Ormai le amichevoli sono quasi finite. Evidentemente l'allenatore preferisce sperimentare più che può in queste partite estive."

Rafa Marin, insieme a Milinkovic-Savic, è tra quelli che ha commesso un po' più di errori in impostazione, sebbene poi la sua partita complessivamente sia stata molto positiva.

"Sì, anche Alisson così così in fase di copertura. Allegri chiede di interpretare il ruolo anche agli esterni d'attacco un po' più a tutto campo. Non è a suo agio, ha perso un paio di palloni e deve sicuramente crescere. Rispetto a Politano ha sicuramente uno svantaggio da questo punto di vista. Sì, Milinkovic-Savic però bene, con un paio di lanci interessanti. Da capire adesso come si sistemeranno le gerarchie, perché questa è la seconda da titolare di fila per Milinkovic-Savic. Vedremo un po' Allegri cosa sceglierà. Ormai manca una partita qui a Castel di Sangro, quella di mercoledì contro il Salonicco. Capiremo poi dagli indizi che lascerà Allegri che cosa aspettarci per il debutto in campionato."

Tre occasioni non sfruttate da Luca, forse ha bisogno forse di essere stimolato di più a livello psicologico? Allegri, da questo punto di vista, è l'elemento giusto.

"Sì, Lucca ha fatto meglio di Hojlund, le occasioni le ha avute. Ha sbagliato, sarà anche un po' sfortunato: una è uscita di poco, la seconda con il pallone che è andato sull'esterno della rete. Penso anche io sia un discorso di ritrovare sicurezza, diciamo un discorso mentale, però non si può aspettare all'infinito e Lucca è un calciatore ormai maturo, viene comunque già da una stagione tra Napoli e Nottingham Forest. Insomma, adesso deve cominciare a dare risposte, quindi qualche mugugno dei tifosi magari, ecco, potrebbe essere evitato, sicuramente non lo aiuta, però non può essere un alibi. A me ieri non è dispiaciuto, non tanto nelle conclusioni, ma ha avuto secondo me delle chance, si è mosso bene facendo anche qualcosa di diverso rispetto a Højlund e quindi la sua prova, secondo me, magari non sufficiente per gli errori, però a me è piaciuto più di Højlund, sono sicuro."

Credi possa essere questa settimana, quella di Ferragosto, la settimana giusta, per acquistare il difensore? E, se sì, può essere a questo punto il profilo giusto Badiashile, al netto di quelli che sono dubbi e perplessità per quanto riguarda la sua tenuta fisica?

"Il difensore sarebbe arrivato a prescindere, ma Marianucci, aspettiamo gli esami e capiremo poi che tipo di problema avrà. Sicuramente credo non lo vedremo mercoledì, però aspettiamo il report ufficiale con gli aggiornamenti dopo gli esami. Il Napoli sicuramente non dipende da Marianucci, che stava facendo vedere qualcosa di buono, e uno di questi due, lui e Rafa Marin, Allegri sta cercando un po' di recuperare per inserire nelle coppie, quindi per tenerli in rosa, ma il difensore titolare a fianco di Rrahmani deve arrivare dal mercato. Non mi aspetto nulla per questa settimana, credo che se ne parlerà a questo punto a ridosso del campionato. Vedremo se entro la prima di campionato, quindi l'altro sabato, ci saranno novità. Badiashile è il prescelto, ci sono anche altri nomi. Non mi pare ci sia l'accordo con il Chelsea, ci sono un po' di divergenze. C'è solo la disponibilità del calciatore, però il Chelsea vuole una sorta di obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, il Napoli non è d'accordo, vorrebbe un diritto di riscatto normale, revocabile a piacimento del Napoli. C'è un po' di distanza. Io credo che Manna stia ancora prendendo un po' di tempo per fare la scelta giusta e, chiaramente, se poi Marianucci dovesse avere un infortunio importante, io non lo so, non credo, per ora si parla di un problema, di una distorsione al ginocchio, allora in quel caso poi si avrebbe un tema, perché Rafa Marin ha delle caratteristiche che secondo me sono diverse da quelle che il Napoli cerca per il difensore centrale. Anche ieri non mi ha impressionato, francamente. Mi è piaciuto di più Marianucci nella gara con l'Osasuna rispetto a Rafa Marin ieri e quindi, se Marianucci dovesse fermarsi a lungo, allora forse i difensori dovrebbero essere due. Però fammi citare anche il giovane Garofalo: ieri è entrato e mi è piaciuto molto anche in fase di impostazione, è stato bravo anche ad andare a coprire un paio di volte qualche palla persa a centrocampo, è andato ad aiutare i compagni, ha aiutato anche Meret. Mi è piaciuta la prova di questo ragazzo che, secondo me, visto che stiamo ancora in estate, nel precampionato, merita di essere menzionato, così come gli altri che stanno cercando spazio nel Napoli."