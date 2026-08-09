Gabriel Jesus-Napoli, retroscena sul brasiliano: studiava già l'italiano e ama l'Italia

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Gabriel Jesus-Napoli, spunta il retroscena: studiava già l'italiano e ama trascorrere le vacanze in Italia.

Il Napoli prepara l'assalto a Gabriel Jesus, individuato come il grande obiettivo per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, prima di avviare la trattativa ufficiale con l'Arsenal gli azzurri devono completare una o due cessioni nel reparto offensivo. La prima dovrebbe essere quella di Romelu Lukaku al Fenerbahce, operazione che potrebbe definirsi nelle prossime 24-48 ore: il belga ha già raggiunto l'accordo con il club turco e potrebbe andare direttamente in Turchia senza ripassare da Castel di Sangro. L'uscita di Big Rom consentirebbe al Napoli anche di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi, uno degli obiettivi del club in questa sessione di mercato.

Gabriel Jesus-Napoli, il retroscena sull'Italia: studiava già la lingua e trascorre qui le vacanze

Un altro elemento interessante riguarda il particolare rapporto di Gabriel Jesus con l'Italia. Come ricordato nel corso di Sky Sport 24, il brasiliano aveva già iniziato a studiare la lingua italiana quando arrivò a Milano per affrontare in Champions l'Inter con la maglia dell'Arsenal. L'attaccante avrebbe inoltre una forte passione per il nostro Paese: ama il vino italiano e sceglie spesso l'Italia come meta per le proprie vacanze. Un legame che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento favorevole nell'eventuale scelta di trasferirsi al Napoli. Intanto i contatti sono già partiti: Giovanni Branchini, agente di Gabriel Jesus e dello stesso Allegri, è stato nei giorni scorsi a Castel di Sangro per parlare del giocatore. Con le possibili cessioni di Lukaku e Noa Lang, gli azzurri potrebbero quindi accelerare e aprire ufficialmente la trattativa con l'Arsenal.