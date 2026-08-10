Lukaku-Fenerbahce, aumentata l'offerta: affare in chiusura

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I contatti tra i due club sarebbero entrati in una fase decisiva.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il centravanti belga, tra i protagonisti della conquista del quarto scudetto azzurro, è infatti al centro di una trattativa con il Fenerbahce per il trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i contatti tra i due club sarebbero entrati in una fase decisiva.

Lukaku-Napoli, cessione è vicina

Il Fenerbahce avrebbe infatti rilanciato rispetto alla precedente proposta da 6 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste della società partenopea. Lukaku non rientra più nei piani tecnici del Napoli e la soluzione turca potrebbe dunque rappresentare la strada giusta per arrivare alla separazione. Il club di Istanbul avrebbe compiuto passi importanti nelle ultime ore e l'intesa definitiva con gli azzurri sarebbe ormai vicina.