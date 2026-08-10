Calciomercato Napoli, primo acquisto in chiusura: i dettagli

Calciomercato Napoli, primo acquisto in chiusura: i dettagliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:25In primo piano
di Arturo Minervini

Il Napoli accelera per Costantino Favasuli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro con l’agente Mario Giuffredi per definire gli ultimi dettagli dell’operazione e arrivare alla fumata bianca. Il club azzurro sarebbe pronto a chiudere con il Catanzaro sulla base di circa 8 milioni di euro.

Napoli, si prova a chiudere il primo acquisto

Una cifra importante, considerando che il 50% dell’incasso spetterebbe alla Fiorentina. Per Favasuli, invece, sarebbe già pronto un contratto quinquennale con il Napoli. Il summit con Giuffredi potrebbe dunque rappresentare il passaggio decisivo per completare l’operazione e consegnare al Napoli un nuovo terzino destro.