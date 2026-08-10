Apertura totale di Gabriel Jesus: pronto a ridursi l’ingaggio per il Napoli

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Se Lukaku, Lang e Lucca dovessero lasciare il club, il Napoli proverà a ingaggiarlo dall’Arsenal

Gabriel Jesus avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi al Napoli. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che su X ha fatto il punto sulla possibile operazione per l’attaccante brasiliano dell’Arsenal. Secondo Schira, Gabriel Jesus avrebbe dato il via libera al trasferimento in azzurro, con la prospettiva di sottoscrivere un contratto fino al 2029. Il brasiliano sarebbe inoltre disposto a ridurre il proprio stipendio pur di favorire l’operazione.

Gabriel Jesus, tutto dipende dalle cessioni di Lukaku, Lang e Lucca

Schira scrive su X: "Gabriel Jesus ha dato il via libera al trasferimento al Napoli con un contratto fino al 2029. L’attaccante brasiliano è pronto a ridursi lo stipendio. Se Lukaku, Lang e Lucca dovessero lasciare il club, il Napoli proverà a ingaggiarlo dall’Arsenal, che ha aperto le porte alla cessione" si legge sui social.