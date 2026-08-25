Folorunsho fuori lista, spunta una nuova pretendente: ci prova il Venezia

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Calciomercato Napoli, spunta un'altra squadra interessata a Michael Folorunsho

Tornato a Napoli dopo la stagione in prestito al Cagliari, Michael Folorunsho è destinato a lasciare di nuovo il club azzurro anche perché non c'è posto in lista per lui. Il centrocampista classe 1998, attualmente fuori dai piani tecnici di Allegri, potrebbe presto uscire dalla lista degli esuberi per trovare una nuova sistemazione in Serie A.

L'ipotesi Venezia prende quota

Sul giocatore resta viva da tempo la pista Monza, che continua a farsi sotto con insistenza, ma nelle ultime ore guadagna terreno - riferisce Tmw - anche la candidatura del Venezia. Nella scorsa stagione, con la maglia del Cagliari, Folorunsho ha garantito buona continuità di rendimento, totalizzando 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 2 reti e 2099 minuti complessivi in campo.