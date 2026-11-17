Podcast Futuro De Bruyne, Caporale: “Notizie contraddittorie! Cederlo a gennaio non sarebbe utile”

Carlo Caporale analizza le difficoltà di Lucca, il futuro di De Bruyne e il mercato.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato diversi temi legati all'attualità azzurra, dalle difficoltà di Sam Beukema alle indiscrezioni sul possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV Eindhoven. Spazio anche al rinnovo del direttore sportivo Giovanni Manna fino al 2032, al messaggio social di Lorenzo Lucca e alle prospettive di Antonio Vergara.

Beukema sta attraversando una stagione complicata. Cosa non ha funzionato nel suo percorso al Napoli?

“La prima cosa che è mancata è la continuità e questo può dipendere da elementi diretti e indiretti, magari per il 50% da proprie colpe e per il 50% da colpe altrui o da situazioni che non si sono concretizzate nei suoi riguardi in modo proficuo. Quest'anno è partito con difficoltà fisiche, poi è emerso un problema di infiammazione al tendine d'Achille e, quando è tornato disponibile, la stagione era già entrata nel vivo. Quando è stato chiamato in causa non sempre ha dato segnali positivi. La prima cosa che mi viene in mente vedendo giocare Beukema quest'anno è un'insicurezza globale. L'anno scorso, tutto sommato, non aveva demeritato quando aveva giocato. Quest'anno, invece, è mancata anche una buona dose di personalità. Penso all'episodio contro la Roma, quando ha accentuato un contatto e probabilmente, se fosse rimasto in piedi, il gol si sarebbe potuto evitare”.

Dal bilancio emerge il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032. Ti sorprende una conferma così lunga?

“Non vorrei sbagliarmi, però qualche tempo fa ci fu una dichiarazione d'intenti di De Laurentiis, o comunque della società, riguardo alla volontà di rinnovare il contratto di Manna. Non fu specificata la durata, però c'era già una predisposizione a prolungare il rapporto e proseguire con l'attuale direttore sportivo. È un contratto lungo, ma sappiamo anche che De Laurentiis a volte fa accordi molto lunghi, lo ha fatto anche con l'attuale allenatore. Il direttore sportivo è un mestiere un po' diverso, però quello che emerge è evidentemente una fiducia nel lavoro svolto e nella prosecuzione del rapporto”.

Il PSV avrebbe presentato un'offerta di poco superiore ai due milioni di euro per De Bruyne, giudicata insufficiente dal Napoli. Come interpreti questa situazione?

“Io intanto leggo aspetti contraddittori in questa giornata, perché questa notizia è stata riportata da autorevoli esponenti dei media che si occupano di mercato calcistico. Però stamattina un altro autorevole giornale sportivo nazionale ha rilanciato che il Napoli non vorrebbe privarsi di De Bruyne, quantomeno a gennaio. Dov'è la verità? È un modo per rilanciare, per ottenere di più, oppure per chiudere e far capire che effettivamente a gennaio privarsi di De Bruyne potrebbe non essere utile? Questo non lo so. Al momento sono schermaglie, l'apertura del mercato dista ancora più di un mese e quindi le riflessioni sono in atto. Però adesso arrivano gare fondamentali e un po' di chiarezza su un giocatore che ha un peso specifico importante all'interno della squadra e della società la farei. Ognuno sceglie le proprie strategie e gli aspetti comunicativi come meglio crede, però la situazione di oggi certamente non ha chiarito molto i contorni della vicenda”.

Allegri ha concesso due giorni di riposo a De Bruyne dopo gli impegni con il Belgio. Come interpreti questa decisione?

“Per De Bruyne è un po' particolare. La sua condizione fisica è buona, potrebbe aver chiesto lui un permesso oppure la società potrebbe aver ritenuto opportuno concedergli un po' di riposo in più. Non mi risulta che, per esempio, anche McTominay e Gilmour abbiano avuto questi giorni di riposo. Credo che sia un aspetto personale di De Bruyne, una decisione della società di comune accordo con il giocatore. Hojlund, invece, gioca stasera, quindi dovrà rigenerarsi ed essere pronto per una gara molto importante”.

Lucca ha pubblicato su Instagram alcune foto con la famiglia davanti al murale di Maradona. Può essere un segnale di riavvicinamento alla città e ai tifosi?

“Può essere un segnale di distensione nei confronti dell'ambiente e può fare anche piacere. Il problema principale, però, è che i segnali fondamentali Lucca li deve dare sul rettangolo verde, dove si giocano le partite. Fin qui questi segnali non solo non sono arrivati nel verso giusto, ma sono stati quasi una condanna alla sua permanenza in maglia azzurra. Praticamente non pervenuto, laddove pure avevamo detto quest'estate che avrebbe avuto le sue occasioni. Era il modo per potersi riprendere la maglia azzurra o comunque avere un approccio positivo con il Napoli. Invece, man mano che sono passate le giornate, nonostante abbia avuto occasioni per giocare e convincere un po' tutti, le cose sono andate sempre peggio. Mi è sembrato che sia cresciuta la tensione e che, quando scendesse in campo, non fosse tranquillo, tendesse sempre a strafare. A volte, se deve fare A, fa B e viceversa, proprio nell'esecuzione tecnica delle giocate. Speriamo di cogliere gli aspetti positivi sul campo, perché il tempo ormai è quasi del tutto scaduto. Si avvicina la sessione invernale e credo che il Napoli abbia bisogno di un altro attaccante da affiancare a Hojlund, di un alter ego nel reparto. Hojlund sta tirando la carretta da un anno e mezzo praticamente in solitario e ne ha bisogno per una questione fisica, per poter rifiatare senza patemi, ma anche per avere uno stimolo e una concorrenza interna che male non fa”.

Antonio Vergara è rientrato dagli impegni con la Nazionale. Può trovare più spazio contro il Torino, magari anche in una posizione più vicina a Hojlund?

“Che Vergara possa fare bene e abbia tutti i mezzi per farlo lo ha già dimostrato, secondo me. Non abbiamo bisogno di ulteriori prove. Ci dobbiamo augurare che si verifichino le condizioni giuste dal punto di vista tecnico-tattico, quindi le scelte dell'allenatore e anche le posizioni dove può essere più efficace ed efficiente. Fin qui, al netto delle opportunità che ci sono state e di qualche scelta tattica un po' particolare, questa continuità non c'è stata, anche per forza di cose. Da questo momento in avanti un giocatore come Vergara può fare solo il bene del Napoli e chiaramente anche il bene di se stesso. Speriamo che venga impiegato nel modo giusto e con la continuità giusta”.