Podcast Fantacalcio Napoli-Bologna, i 6 giocatori consigliati su Radio Tuttonapoli

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Carmine Cassandra di Fantacalcio.it è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Ecco i suoi consigli su chi schierare tra Napoli e Bologna.

I 3 consigliati del Bologna

Juan Miranda: In una partita in cui le corsie esterne del Napoli potrebbero essere sollecitate o riadattate per via delle assenze, la spinta costante e la qualità nei cross dello spagnolo rappresentano un'arma importante per i bonus da assist.

Jens Odgaard: La sua duttilità e la capacità di muoversi tra le linee possono mettere in difficoltà una difesa azzurra rimaneggiata e ancora alla ricerca della migliore intesa.

Nicolò Cambiaghi: Con la sua rapidità nell'uno contro uno e la capacità di spaccare la partita a gara in corso o da titolare, è uno dei profili più stuzzicanti per impensierire il reparto arretrato partenopeo.

I 3 consigliati del Napoli

Amir Rrahmani: In un momento di totale emergenza difensiva e con Buongiorno ancora ai box, il centrale kosovaro è chiamato a caricarsi l'intero reparto sulle spalle. Puntare su di lui significa scommettere sul riscatto d'orgoglio e sulla sua pericolosità sui calci piazzati a favore.

Antonio Vergara: Nonostante lo screzio d'allenamento che ha visto coinvolto Noa Lang nei giorni scorsi, il giovane talento sta trovando sempre più spazio e fiducia nelle rotazioni di Allegri. La sua freschezza e imprevedibilità tra le linee possono rivelarsi la chiave per scardinare il blocco emiliano.

Constantino Favasuli: La potenziale chance dal primo minuto o l'impiego a gara in corso gli offre la grande occasione di mettersi in mostra. La sua intraprendenza e la voglia di sfruttare l'emergenza infortuni per scalare le gerarchie lo rendono una scommessa intrigante per questo turno.