Spunta patto Allegri-ADL al momento della firma con il Napoli
Il retroscena svelato dal Corriere della Sera illustra la complessa missione affidata a Massimiliano Allegri, al di là degli aspetti puramente tattici. Tra il tecnico livornese e la società esiste infatti un "patto" stipulato al momento della firma: coniugare i risultati sul campo con le strette esigenze di bilancio del club.
La rivalutazione della rosa e la prudenza sugli obiettivi
L'esperienza e il palmarès di Allegri sono chiamati a valorizzare l'ingente investimento da oltre 150 milioni di euro compiuto dalla società nella scorsa stagione, facendone rendere al massimo gli interpreti. Questo mandato spiega l'evoluzione nelle dichiarazioni del tecnico azzurro, passato dalle ambizioni iniziali di vittoria a un profilo più cauto focalizzato sul posizionamento Champions, fino alla promessa "sistemeremo tutto" pronunciata dopo il K.O. contro l'Arsenal. Nel suo classico stile pragmatico e apparentemente imperturbabile, Allegri si trova ora a gestire una fase delicata navigando controcorrente, consapevole di dover far quadrare i conti della società senza rinunciare alla competitività ad alti livelli.
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