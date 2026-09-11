Allegri già pensa al mercato di gennaio: aspetta rinforzi in due ruoli
L'indiscrezione svelata dal Corriere della Sera aggiunge un tassello fondamentale per comprendere come Massimiliano Allegri stia leggendo il momento di difficoltà della squadra, al di là dell'atteggiamento positivo e costruttivo mostrato di fronte ai microfoni.
L'approccio pragmatico e lo sguardo alla finestra invernale
Pubblicamente Allegri mantiene la linea dell'ottimismo ("il bicchiere mezzo pieno"), ma a livello strategico la diagnosi sulla rosa è chiara: il gruppo necessita di correttivi strutturali per reggere l'urto della stagione. Le tre sconfitte raccolte nelle prime quattro uscite ufficiali (un avvio così negativo non si registrava in casa azzurra da 26 anni, dalla stagione 2000/2001) hanno accelerato la necessità di guardare al mercato di riparazione di gennaio. Secondo il quotidiano, l'allenatore ha individuato due innesti prioritari: un difensore e un attaccante.
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