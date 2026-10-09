Podcast Napoli-Frosinone, le scelte di Fantacalcio: consigliato giocatore a sorpresa

Consigli Fantacalcio per Napoli-Frosinone

Carmine Cassandra di Fantacalcio.it, ospite di Radio Tuttonapoli, ha indicato i tre giocatori di Napoli e Frosinone da schierare in questa giornata di fantacalcio. Il consiglio per i fantallenatori riguarda dunque sei calciatori, tre per squadra, in una sfida che il Maradona ospita sabato sera alle 20:45, davanti al primo sold-out della stagione. Una gara che per gli azzurri rappresenta un banco di prova importante, dopo un avvio di campionato complicato e una lunga sosta per le nazionali, e che per i ciociari è un esame di maturità.

Napoli e Frosinone: i sei nomi da schierare

Sul fronte del Frosinone, gli uomini indicati sono Bracaglia, Calò e Ghedjemis. Il primo e il secondo rappresentano due punti fermi della formazione di Alvini, mentre Ghedjemis, in ballottaggio con Fini sulla trequarti, spera di mantenere la maglia da titolare. Per quanto riguarda il Napoli, le scelte di Cassandra ricadono su Lucca, Politano e Rrahmani. L’attaccante e l’esterno potrebbero beneficiare del nuovo assetto che Allegri sta preparando, con la possibilità del ritorno alla difesa a tre, mentre il difensore kosovaro resta un riferimento per solidità e continuità. Ultime indicazioni sulle formazioni arriveranno con la rifinitura di oggi, ma il suggerimento è chiaro: puntare su un mix di uomini di fiducia e di possibili sorprese.