Podcast Kvernadze al Napoli? Da Frosinone: "Non a gennaio. C'è una differenza con Kvara"

Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "È sicuramente un Frosinone che sta bene. La sosta ha dato la possibilità a mister Alvini e ai suoi ragazzi di ricaricare le energie, anche se sono stati ben 14 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. C'è stato qualche problemino a livello di infortuni perché, di fatto, il Frosinone ha perso due pedine in attacco, anche se Raimondo sta provando a recuperare. Per il resto, è un Frosinone che arriva a Napoli sicuramente con grande entusiasmo dopo le prime cinque giornate di campionato e con un ottimo seguito di pubblico".

Kvernadze al Napoli da gennaio è una possibilità?

"A gennaio no. Il Frosinone ha un obiettivo ben chiaro nella mente, ovvero ottenere la prima storica salvezza in Serie A, quindi a gennaio non si priverà dei suoi giocatori. Tutto il discorso è rimandato a giugno. Per quanto riguarda le caratteristiche, no, secondo me è un giocatore diverso da Kvara. È georgiano, gioca in quella zona di campo, ma per me, a livello di caratteristiche, mentre Kvaratskhelia era probabilmente molto più tecnico che veloce, Kvernadze invece ha una potenza esplosiva, una velocità superiore alla sua tecnica. Quindi, secondo me, si differenzia da Kvaratskhelia. E sarebbe perfetto per come gioca Allegri".