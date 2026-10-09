Ultim'ora Allegri cambia modulo! Sky: "Difesa a 3 e Neres-De Bruyne sulla trequarti"

Formazione Napoli, le scelte di Allegri per la partita di domani contro il Frosinone in Serie A

Il Napoli scenderà in campo contro il Frosinone con il 3-4-2-1, il nuovo assetto scelto da Allegri per ritrovare equilibrio e risultati dopo l’avvio complicato di stagione. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Questa la probabile formazione: tra i pali Meret, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, mentre la coppia di centrocampo sarà formata da Gilmour e Lobotka. Un undici che sembra ridisegnato per dare maggiore solidità in mezzo al campo, in un momento in cui le assenze condizionano le scelte del tecnico.

De Bruyne e Neres dietro Højlund

Il reparto offensivo sarà quello più interessante da seguire. Alle spalle di Højlund agiranno De Bruyne e Neres, con il belga in una posizione da trequartista che dovrebbe esaltarne visione di gioco e qualità negli ultimi metri. Una soluzione pensata per sbloccare un attacco che nelle prime cinque giornate ha segnato appena 7 gol, contro i 10 dello stesso periodo della scorsa stagione. Restano comunque alcuni dubbi di formazione, in particolare sulla presenza dal primo minuto del danese, che secondo Il Mattino potrebbe partire dalla panchina in vista del Villarreal. L’ultima parola spetterà ad Allegri, che dopo la rifinitura sarà chiamato a sciogliere le riserve e a consegnare al Maradona, primo sold-out della stagione, il suo nuovo Napoli.