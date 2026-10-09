Podcast Caccavale: "Lucca pagato troppo e sente pressione! Rimpiango un attaccante..."

Vigilia di campionato, domani si torna in campo contro il Frosinone. Tanti i temi da poter trattare in diretta radio parlando di Napoli. Ernesto Caccavale è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Secondo me, Lucca è un giocatore del tutto sopravvalutato, pagato una cifra assurda l'anno scorso. Ha sentito una pressione pazzesca. Se fosse stato pagato 15 milioni, avrebbe potuto giocare con più tranquillità. Però non vale quei soldi e stiamo facendo un po' di accanimento terapeutico. Andrebbe mandato da qualche parte a giocare, per far calare la pressione su di lui.

È un investimento sbagliato che la società sta cercando di recuperare, evitando di svalutarlo. Però farlo giocare titolare domani è un grande azzardo. È difficile rimontare adesso a Napoli. Sarebbe meglio farlo giocare altrove, ma il problema è che nessuno lo vuole.

Un grande rimpianto è non aver preso Sebastiano Esposito. Un vice Højlund come lui sarebbe stato perfetto per il Napoli.

Tutto parte dalla testa. Lucca in questo momento è bloccato psicologicamente. Ha anche dei limiti tecnici: non è uno che stoppa il pallone in modo esemplare. Ho la sensazione che sia un accanimento terapeutico. Mi auguro che si impegni, perché i napoletani sono intransigenti su questo. Bisogna sudare la maglia.

Penso che il Frosinone verrà a giocarsi la partita a viso aperto a Napoli. Questo non è una buona notizia per noi, perché significherà rischiare di nuovo di mettersi dietro. Mi auguro che si aprano degli spazi. Se il Napoli riuscirà a tenere una difesa un po' più alta, si apriranno degli spazi in avanti. Servono giocatori veloci. Un giocatore determinante domani potrebbe essere David Neres.

Recuperare Lucca non vuol dire intestardirsi a farlo giocare. Vuol dire lavorare sulla mente del ragazzo, metterlo nelle condizioni di poter giocare e aiutarlo anche attraverso il pubblico. Se non dovesse riuscire, a gennaio può andare tranquillamente in prestito, magari in una squadra più piccola, anche pagandogli l'ingaggio, perché comunque è un bene della società. Sono d'accordo sul fatto che non bisogna perdere la Champions in nessuna maniera, ma tenere Lucca non significa necessariamente perderla.

Credo che Allegri cercherà di avere un atteggiamento diverso, più propositivo e aggressivo, con un baricentro più alto. Questo è un mio auspicio, però credo proprio che su questo abbia lavorato in questi giorni. Se non lo farà contro il Frosinone, vedo molto difficile che le cose possano cambiare nelle prossime settimane.

Noi difenderemo la maglia a tutti i costi e saremo lì a tifare per il Napoli. In ogni caso, forza Napoli, forza Azzurri, vinciamo questa partita domani. È importante anche la pulizia psicologica".