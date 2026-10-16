Podcast Il Napoli va rinforzato? Bucchioni vota sì: "Le carenze si stanno vedendo..."

Enzo Bucchioni analizza il momento del Napoli e le difficoltà nell'assimilare il calcio di Allegri. A gennaio potrebbero arrivare alcuni interventi sul mercato.

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha analizzato le difficoltà incontrate dagli azzurri nell'adattarsi alle idee del nuovo allenatore: "Non dobbiamo andare a cercare nel Napoli di Allegri delle cose che non vedremo mai, perché Allegri fa un certo tipo di calcio e sono i giocatori che devono adattarsi. Se andiamo a chiedere ad Allegri di fare pressing alto da squadra, come faceva Antonio Conte, è inutile, perché non lo fa. Preferisce abbassarsi, tenere il blocco basso, ripartire negli spazi. Credo che in questo momento si stia pagando questo adattamento da parte della squadra a un calcio diverso. Un po' di ritardo c'è, ci saremmo aspettati di più da un allenatore come Allegri, che evidentemente fa un po' fatica a far capire qual è il suo calcio, però dei progressi li abbiamo visti".

Bucchioni: "A gennaio qualcosa andrà fatto"

Bucchioni si è soffermato anche sul possibile mercato invernale dopo il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri: "C'è stato questo incontro tra De Laurentiis e Allegri. Secondo me qualcosa a gennaio andrà fatto, perché questa squadra qualche carenza, proprio nel senso che abbiamo detto, ce l'ha. Non mi aspetto grandi colpi, ma se c'è qualche occasione, qualche giocatore che ha difficoltà con qualche squadra, faranno anche questo per migliorare la situazione. Bisogna migliorare, lo si dovrà fare un po' sotto tutti i punti di vista".