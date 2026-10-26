Podcast Napoli-Roma, Auletta: "La miglior prestazione dell'anno! Allegri merita ancora fiducia"

Antonello Auletta di Cronache di Napoli vede segnali di ripresa negli azzurri: "Per 65 minuti contro la Roma una prestazione persino superiore al Napoli di Conte".

Antonello Auletta, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "I numeri sono ancora deficitari, ma fortunatamente siamo soltanto all'ottava giornata e c'è tutto il tempo per rimettersi in corsa per la zona Europa. Per qualche settimana possiamo anche evitare di guardare la classifica, perché servirà tempo per aggiustarla. Il Napoli è duro a morire e ha mostrato in più occasioni degli scatti d'orgoglio. Dopo Venezia era complicato rimettersi in sella, ma la vittoria contro il Bodø/Glimt ha consentito anche di rilanciarsi in Champions. Contro la Roma abbiamo visto più partite nella stessa gara". È una squadra che viaggia ancora a due velocità, però gente come De Bruyne e McTominay rifiuta con tutte le proprie forze la possibilità di non vincere. Il Napoli è vivo, questo è ciò che ha mostrato nell'ultima settimana. C'è ancora tempo per rimettere in carreggiata una stagione che rischia di essere ricca di rimpianti. La qualità tecnica c'è, mancano un po' di punti. Sono moderatamente ottimista".

Sei quindi tra quelli che concederebbero ancora tempo e fiducia ad Allegri?

"Sì. Penso che Allegri abbia dimostrato nelle partite contro Bodø/Glimt e Roma di poter tirare fuori il Napoli dalle secche di questa classifica. Contro il Bodø il Napoli ha messo sotto per lunghi tratti un avversario temibile in Europa. Contro la Roma, invece, per 65 minuti abbiamo visto il miglior Napoli dell'ultimo anno, fatta eccezione per la Supercoppa italiana. Non ricordo una prestazione così entusiasmante in questo periodo e dal punto di vista del gioco mi è sembrato persino superiore al Napoli di Conte. Io quindi darei fiducia ad Allegri. Anche perché la squadra lo segue: ha convinto De Bruyne ad arretrare il proprio raggio d'azione e Lobotka ad aspettare il suo turno, nonostante parliamo di un mostro sacro e di un giocatore titolare negli ultimi cinque anni. Inoltre, guardando agli allenatori disponibili, non vedo un profilo sul quale investire a medio termine. L'obiettivo resta tornare in Europa e la speranza naturalmente è che sia la Champions".

De Bruyne regista sta dando più soluzioni offensive, ma quanto può pesare il suo contributo ridotto in fase d'interdizione?

"Per il momento qualche problema c'è, anche se De Bruyne sta cercando di imparare in fretta e sta facendo una sorta di full immersion in questo nuovo ruolo. Quando crescerà la sua condizione, insieme a quella degli altri centrocampisti, credo che qualche risultato possa arrivare anche sotto questo aspetto. Sta interpretando una posizione nuova cercando di aiutare il Napoli a sviluppare una manovra migliore e i risultati già si stanno vedendo. In fase d'interdizione rimane qualche crepa, ma è encomiabile la volontà di un calciatore della sua età di mettersi a disposizione e imparare un ruolo diverso".

I numeri dicono che il Napoli segna soprattutto con i centrocampisti. Quanto preoccupa il rendimento degli attaccanti?

"Questi dati confermano innanzitutto lo spessore del centrocampo del Napoli, che sapevamo essere tra i migliori d'Italia e che fa la sua figura anche in Europa. Il 65% dei gol arriva dai centrocampisti, il 29% dagli attaccanti e soltanto il 6% dai difensori. Dall'attacco, però, il Napoli deve aspettarsi qualche gol in più soprattutto da Hojlund. Penso che il nuovo corso iniziato nelle ultime partite possa aiutarlo e sono trascorse ancora poche gare dal cambio di sistema, quindi c'è la possibilità che possa beneficiarne. Politano sta cercando di dare il proprio contributo, Lang ha segnato due gol e Giovane uno, ma complessivamente la produzione offensiva degli attaccanti resta deficitaria. Per fortuna i centrocampisti stanno compensando, ma al Napoli servono presto i gol di Hojlund e qualcosa in più anche dagli altri. Da Lucca, intanto, sarebbe già importante vedere prestazioni migliori".