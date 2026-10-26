Bergomi: “Napoli impressionante per 65'! McTominay e Anguissa non ce li ha nessuno”

Beppe Bergomi analizza Napoli-Roma a Sky Calcio Club: elogi per McTominay, Anguissa e De Bruyne, ma due punti persi dagli azzurri.

Il Napoli ha impressionato per oltre un'ora, mettendo in grande difficoltà la Roma, ma il pareggio per 3-3 lascia soprattutto il rimpianto per due punti sfumati. È questa l'analisi di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista di Sky Sport, intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club'. L'ex calciatore ha elogiato la prestazione degli azzurri nei primi 65 minuti, sottolineando come la squadra di Gian Piero Gasperini abbia faticato a trovare le contromisure. “Per 65 minuti il Napoli mi aveva impressionato. La Roma ci capiva poco, infatti anche Gasperini continuava a richiamare i suoi giocatori. Il Napoli mi ha particolarmente impressionato.

Però, mentre guardavo la partita, mi chiedevo: quanto riuscirà a mantenere un ritmo così elevato? Quanto De Bruyne riuscirà ancora a strappare, ad andare in avanti e a condurre palla? Non lo so, perché sappiamo che la Roma può venire fuori nel finale, per freschezza e per il modo in cui interpreta le partite. Quando sei avanti 2-0 e poi 3-2, propendo sempre per il fatto che sia stato il Napoli a perdere due punti, più che la Roma a guadagnarne uno. Questo non significa che i giallorossi non abbiano strameritato il pareggio, per come hanno interpretato la partita.

McTominay e Anguissa non ce li ha nessuno. Ci sono centrocampisti come Rabiot, giocatori che hanno fisico, ma anche passo, capacità di inserimento, gol e che ti garantiscono pure copertura. E se De Bruyne riesce a disputare partite di questo livello e comincia a interpretare quel ruolo in questa maniera…”.