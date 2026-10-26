Podcast Ricorso Napoli per Allegri, Molaro: "Il club fa bene! E c'era un rosso per Gollini"

Francesco Molaro indica la strada per la risalita del Napoli: "Bisogna fare un grande girone di ritorno e provare a entrare tra le prime quattro".

Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Mi aspettavo che il Napoli lottasse fino alla fine per mantenere una vittoria che secondo me avrebbe meritato. Ha fatto bene sia nel primo sia nel secondo tempo e finalmente abbiamo visto una squadra giocare a calcio, con buoni movimenti. In attacco, però, si poteva fare molto di più. Il problema è che continuano gli errori difensivi e intorno al 65' vedo un calo evidente in alcuni giocatori. I dati possono anche dire che la squadra corre e infatti il Napoli ha trovato il 3-2 con McTominay, ma alcuni elementi non riescono più a dare quello che avevano dato nella prima mezz'ora o nei primi 45 minuti. A questo punto il Napoli deve fare un grande girone di ritorno, un po' come fece la Roma l'anno scorso, e provare a chiudere almeno tra le prime quattro. Sarà complicato, ma questa deve essere la rincorsa. Il problema è che questa squadra non riesce ancora a trovare il famoso filotto di risultati".

A gennaio serviranno rinforzi per riuscire in questa rimonta?

"Servono due o tre acquisti, perché non si può continuare con una rosa così rabberciata, incerottata e in alcuni casi poco forte. Il Napoli deve provare a recuperare più terreno possibile e poi intervenire. Vedo criticità praticamente in tutti i reparti. La difesa prende troppi gol e i portieri non stanno risultando determinanti. Inoltre sento tantissimo la mancanza di Rrahmani, perché quando non c'è viene meno una sicurezza importante per tutto il reparto. Rafa Marin ha fatto molto bene e Badiashile, prima di farsi male, stava facendo discretamente. Però sapevamo anche della fragilità fisica di Badiashile. Sono state fatte delle scelte che personalmente considero sbagliatissime".

Qual è stata, secondo te, la lacuna principale nella costruzione della rosa?

"Non è stato preso un centrocampista di rottura. Il Napoli non ce l'ha. Stiamo recuperando Anguissa gradualmente: può fare bene per 45 minuti, poi nella ripresa cala vistosamente fino a quando Allegri è costretto a sostituirlo. E dietro di lui non hai un'alternativa con quelle caratteristiche. Quando mi si dice che ci sono Gilmour e Lobotka in panchina rispondo: meno male che ci sono. Ma sono giocatori con caratteristiche differenti. Il problema è che a centrocampo non è stato fatto nessun acquisto di quel tipo. E non accetto neanche l'alibi delle liste. Le liste, se sai costruirle, si sistemano. Altre squadre riescono a farlo anche grazie ai giovani cresciuti nel vivaio e possono così inserire determinati giocatori. Se non riesci a sistemare le liste, quello diventa un problema di programmazione. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di costruirle nel modo giusto".

Anche i pochi gol degli attaccanti rappresentano ormai un problema?

"Assolutamente sì, ma la criticità riguarda tutta la squadra. Il centrocampo sta portando avanti la baracca dal punto di vista realizzativo, mentre gli attaccanti segnano troppo poco. Il Napoli ha bisogno che arrivino più gol dal reparto offensivo, ma contemporaneamente deve sistemare una difesa che continua a concedere troppo. È proprio per questo che penso servano interventi a gennaio: non c'è un solo problema da risolvere".

Il Napoli ha fatto bene a presentare ricorso contro la squalifica di Allegri?

"Assolutamente sì, ha fatto benissimo. Considero assurda la squalifica e penso anche che Colombo abbia arbitrato male Napoli-Roma. Secondo me c'era anche un'espulsione per Gollini per il tocco con il braccio fuori dall'area. Rivedendo le immagini per me il contatto è netto. Il problema più generale è che ormai il VAR sembra essere stato completamente silenziato. È un tema che tornerà fuori soprattutto verso la fine della stagione, quando ogni singolo punto avrà un peso ancora maggiore e inevitabilmente aumenteranno anche le polemiche".