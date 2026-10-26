Ufficiale Squalifica Allegri, il Napoli annuncia il ricorso! La nota del club

Adesso è ufficiale: il Napoli presenterà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte ad Allegri. L'obiettivo è ottenere una riduzione dello stop.

Il Napoli presenterà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Massimiliano Allegri dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione nel finale della sfida contro la Roma. Dopo aver richiesto l'accesso agli atti, il club azzurro ha ufficializzato la decisione di impugnare il provvedimento. Allegri, oltre alle due giornate di stop, è stato sanzionato con un'ammenda da 10mila euro per quanto accaduto prima dell'espulsione e successivamente negli spogliatoi.

Napoli, ricorso per la squalifica di Allegri: il comunicato ufficiale

La società proverà dunque a ottenere una riduzione della squalifica, che al momento costringerebbe Allegri a saltare sia la trasferta contro il Monza sia la successiva partita contro la sua ex squadra, la Juventus. Questo il comunicato integrale pubblicato dal Napoli: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri". In attesa dell'esito del ricorso, contro il Monza la squadra sarà affidata al vice Marco Landucci.