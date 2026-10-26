Podcast Squalifica Allegri, Avv. Chiacchio: "Possibile riduzione a una giornata! Vi spiego la strada"

L'avvocato in diritto sportivo Edoardo Chiacchio analizza la squalifica di due giornate inflitta ad Allegri: "Si potrebbe arrivare a una sola gara".

L'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Squalifica Allegri e ricorso Napoli? Innanzitutto, oltre alle due giornate è stata inflitta anche un'ammenda di 10mila euro. Naturalmente ciò che conta non è la ricostruzione esterna dei fatti, ma i referti di gara redatti dall'arbitro, dal quarto ufficiale e dal rappresentante della Procura Federale presente. Non abbiamo a disposizione questi referti e quindi non possiamo esprimere un giudizio preciso. Possiamo basarci soltanto sulla decisione del giudice sportivo, il dottor Mastandrea, uno dei giudici più esperti nell'ambito della giustizia sportiva. Si parla di parole ingiuriose, espressioni irrispettose e atteggiamento aggressivo. Sarà fondamentale leggere gli atti. Individuando alcuni principi che possano consentire il riconoscimento di un'attenuante, si potrebbe arrivare anche alla riduzione della squalifica a una giornata, eventualmente aumentando la sanzione economica".

Quindi una multa più pesante in cambio della riduzione della squalifica potrebbe essere la strada del ricorso?

"Sì, questa potrebbe essere una procedura per provare ad arrivare alla squalifica di una sola gara. Ma io sono un tecnico del diritto sportivo e non ho la palla di vetro. Senza conoscere i referti di gara non posso indicare percentuali sulla possibilità che il ricorso venga accolto. Per l'esperienza maturata in tantissimi reclami nell'ambito della giustizia sportiva, una delle strade potrebbe essere quella di invocare il principio della continuazione, che può produrre un trattamento più favorevole e rappresentare un'attenuante per il ricorrente. Non voglio però andare oltre, anche per rispetto del collega che curerà il ricorso del Napoli".

Passando al campo, come giudica il lavoro svolto finora da Allegri?

"Guardo con molta simpatia al lavoro di Allegri e anche con ammirazione. Innanzitutto si è dimostrato una persona seria e non si è mai lamentato per non aver potuto beneficiare di determinati acquisti o di calciatori che magari avrebbe potuto richiedere per migliorare il tasso tecnico della squadra. Mi dispiace molto per Lorenzo Lucca, che considero un bravissimo calciatore ma che a Napoli finora non ha avuto fortuna. Sappiamo che quando un attaccante perde fiducia diventa molto difficile riuscire a segnare, soprattutto quando la realizzazione è il suo compito principale. Allegri ha provato in ogni modo a recuperarlo e spero possa ancora riuscirci".

Il Napoli può risalire la classifica con questo organico?

"Il problema è che, mettendo da parte Lucca, non c'è un attaccante che possa realmente sostituire Hojlund. Anche per questo apprezzo il lavoro che sta facendo Allegri. Mi auguro che il Napoli possa disputare tante altre belle partite come quella contro la Roma. Per lunghi tratti abbiamo avuto la speranza che potesse vincerla e sarebbe stato un successo capace di rappresentare una vera svolta per il campionato. Non è arrivata la vittoria, ma il Napoli ha giocato bene. Allegri si è anche inventato De Bruyne regista a discapito di Lobotka, un avvicendamento tutt'altro che semplice. Sta cercando di mettere qualcosa di suo nella squadra e mi auguro che ci riesca, portando il Napoli verso posizioni di classifica più adeguate al rango degli ultimi campionati".