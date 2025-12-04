Da Udine: “Lucca paga la pressione dell’ambiente, ma ha qualità indiscusse”

Il giornalista di TuttoUdinese, Stefano Pontoni, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Fischi a Lucca? Si sapeva che sarebbe stato un salto molto grande quello da Udine a Napoli, soprattutto se parti con l’idea di dare un supporto a Lukaku. Dopo l’infortunio del belga devi dimostrare nell’immediato, poi arriva anche Hojlund…il suo approccio è stato quindi difficile.

A Udine si trovò in una situazione molto simile, lui arrivò per fare il vice di Beto, poi Beto venne ceduto e lui si ritrovò a fare il titolare ma senza la pressione di Napoli e gli fu concesso comunque del tempo. Le qualità del ragazzo per me non si discutono, perchè a Udine si è dimostrato un gran colpitore di testa, ha chiuso in crescendo anche dal punto di vista realizzativo. Sicuramente un carattere particolare, però è un giocatore valido. Credo paghi la pressione dell’ambiente, il fatto dover dimostrare tutto e subito. Ha caratteristiche importanti, anche uniche in Serie A per il tipo di centimetri che ha, ma va messo nelle condizioni ambientali e tattiche migliori”.