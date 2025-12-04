Radio TN Lobotka out, Vergara o Elmas contro la Juventus? Esposito: “Ho una mia idea”

vedi letture

Massimiliano Esposito, allenatore ed ex giocatore del Napoli è intervenuto nel corso di "Difendo la Città" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "I fischi che ieri lo Stadio Maradona ha rivolto a Lucca all’uscita dal campo sono ingiusti. È ovvio che lui come altri sono giocatori che vanno aspettati e ovviamente Napoli non è una piazza che può aspettare e che aspetta, quindi i fischi sono sempre ingiusti perché io parto sempre dal presupposto che i giocatori entrano in campo per dare il massimo. Poi ci si può riuscire o no, però l’intento è quello. Questi tre, Ambrosino, Vergara e Lucca hanno bisogno di tempo, come dicevo, hanno bisogno di fare esperienza e, per quello che il gruppo e la squadra stanno facendo quest’anno - ovviamente con tutte le difficoltà del caso - , essere lì in classifica dimostra che i fischi servono ben poco. La rosa va sostenuta tutta perché, dal più esperto al più giovane, come abbiamo visto anche ieri con la partita contro il Cagliari, tutti possono essere utili e dare un contributo importante alla causa”.

Da napoletano che quella maglia l’ha indossata, quanto pesa quella maglia? “Pesa, pesa tantissimo, perché ovviamente hai sempre gli occhi puntati e il tuo popolo pretende sempre tantissimo. Quindi è ovvio che hai sempre il fucile puntato. Faccio una battuta: la mia pesava ancora di più perché i tempi del mio Napoli erano tempi bui e quindi pesava ulteriormente. Quella di quest’anno, per i giovani di quest’anno, pesa un po’ di meno, però sì, comunque è una maglia… ed è anche uno stadio, perché bisogna ammettere anche quello: il Maradona è uno stadio dove è difficile giocare quando ovviamente sei giovane”.

Su Vergara: “In prospettiva è un giocatore molto interessante. Però ritorniamo al discorso che stavo facendo poco fa: ha bisogno di tempo, ha bisogno di maturare. Ce lo sta insegnando anche Antonio Conte in questi anni: ha bisogno di tempo anche per far giocare un calciatore anche abbastanza affermato. Posso fare l’esempio di Lang o dello stesso Neres: ha fatto passare un bel po’ di settimane, di partite, perché bisogna fare bene entrambe le fasi. Quindi scelgo Elmas perché, per quelli che sono gli obiettivi del Napoli quest’anno, sicuramente ha più esperienza, solo per quello”.