Da Torino: “Milinkovic-Savic? In allenamento calciava fortissimo. Non siamo stupiti…”

Elena Rossin, giornalista di TorinoGranata.it, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Milinkovic-Savic? Non mi stupisco molto che sia andato sul dischetto e che abbia tirato il rigore. Prima di tutto perchè negli anni a Torino a parte quella famosa punizione in cui prese la traversa, di rigori non ne ha mai calciati ma solo parati, però in allenamento in ritiro io glieli ho visti tirare.

Lui tira sempre di potenza, è normale per lui perchè non essendo un giocatore di movimento sfrutta la sua capacità di calciare di potenza. Non sono stupita, così come non mi stupisce il fatto che Buongiorno abbia tirato il rigore decisivo. A Torino aveva segnato di testa spesso su palla inattiva, ma è un ragazzo molto responsabile e si prende le responsabilità pur non essendo un rigorista puro”.