Podcast Futuro Lukaku, Pavarese: "Manna e Allegri valuteranno con calma la sua condizione"

vedi letture

Luigi Pavarese ai microfoni di Radio Tutto Napoli parla di Allegri, di Lukaku, del calciomercato del Napoli e di tanto altro.

Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Allegri? Mi vengono in mente i corsi e ricorsi storici. Ricordo il grande scetticismo che accompagnò Allegri quando prese il posto di Conte alla Juventus, nonostante avesse già vinto uno Scudetto con il Milan. Se con il Napoli dovesse ottenere anche solo il 60% di quello che ha fatto a Torino, andrebbe già benissimo. Credo che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta: si affida a un allenatore vincente, esperto e rispettato anche a livello europeo. Non dimentichiamo che ha disputato due finali di Champions League. Saprà farsi seguire dal gruppo e lavorare con serenità insieme a Manna."

Lukaku sta facendo bene al Mondiale. Può cambiare il suo futuro?

"Il Napoli farà tutte le valutazioni con calma. Conosce perfettamente la situazione fisica del giocatore e sa che il suo obiettivo era arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni. Al di là di quanto accaduto con Conte e con la società, se Lukaku dovesse restare sul mercato queste prestazioni potrebbero anche consentire al Napoli di ricavare qualcosa in più da un'eventuale cessione, oltre al risparmio dell'ingaggio. Però credo che Manna e Allegri rifletteranno molto bene prima di prendere una decisione definitiva."

Tu portasti Allegri al Napoli da calciatore. Che ricordo hai di lui?

"Era un ragazzo di grande qualità tecnica. Si era messo in evidenza con il Perugia e Galeone lo volle fortemente. L'avventura di Galeone, però, durò poco e con gli allenatori successivi non si creò lo stesso feeling. Già allora, comunque, si intuivano le sue qualità e aveva caratteristiche che lasciavano pensare a un futuro importante anche da allenatore."

Quanto lavoro aspetta Giovanni Manna sul mercato?

"Il lavoro sarà tanto, ma bisogna anche ricordare che il Napoli parte già da una rosa molto forte e competitiva, tra le principali candidate per vincere il prossimo campionato. È chiaro che alcune situazioni, come quella di Anguissa, dovranno essere valutate con attenzione, ma non bisogna dimenticare il valore dell'organico attuale."

Quanto può crescere ancora questo Napoli?

"Questa squadra ha restituito alla città un forte senso di appartenenza e una precisa cultura del lavoro. Sono convinto che Allegri proseguirà su questa strada, che ormai rappresenta l'identità del club. La Francia oggi raccoglie i frutti di un progetto iniziato vent'anni fa. Anche noi dobbiamo ripartire da basi solide: solo così potremo tornare stabilmente ai massimi livelli."