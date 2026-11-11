Podcast Sparnelli: “Varela già preso per giugno! Lucca può tornare all'Udinese in uno scambio"

Massimo Sparnelli: rivelazioni su Varela, futuro di Lucca e possibili decisioni di De Laurentiis.

Il giornalista Massimo Sparnelli, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato le dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna e le possibili operazioni di mercato della società azzurra.

Manna ha frenato sull'ipotesi Varela, sottolineando che il Monza difficilmente lo cederà a gennaio. Tu cosa sai?

“Io ho detto che Varela è del Napoli già da due mesi, ma non a gennaio. Ho detto a giugno, perché penso che ci possa essere un'operazione che riporti Lucca all'Udinese. L'unico che può prendere Lucca in prestito ha un nome e un cognome: il presidente dell'Udinese. Potrebbe prenderlo per rivalutarlo, riportandolo in un ambiente che conosce. Davis è un giocatore fortissimo, anche se resta l'incognita degli infortuni. Se sta bene e scende in campo, credo che faccia la differenza. Varela, invece, arriverà a giugno, perché sono convinto che il Monza non lo lascerà partire a gennaio e il Napoli non è disposto a investire altri soldi importanti. Per prenderlo subito dovrebbe spendere molto di più. Io ho dato l'operazione per certa perché me l'ha riferita un procuratore molto importante”.

Come giudichi il gesto di Noa Lang verso i tifosi e il successivo post su Instagram?

“Noa Lang penso che partirà a gennaio. Mio padre diceva sempre che non bisogna servire due padroni. Lui fa anche il rapper e non so se crei volutamente certe situazioni per attirare follower e costruirsi un personaggio. Sinceramente non mi piace il suo carattere. Come giocatore lo considero scolastico: fa sempre la stessa finta, qualche volta gli riesce, ma non è devastante come possono esserlo Alisson o Neres. È un giocatore da sei, sei e mezzo, qualche volta sette. Il gesto dell'orecchio in campo e quello su Instagram sembrano collegare il Lang calciatore al Lang musicista. Non so se sia una provocazione voluta o meno, ma i tifosi devono essere rispettati”.

Eppure contro la Lazio è stato tra i migliori in campo. Non credi che questo debba essere riconosciuto?

“È stata sicuramente la sua migliore partita, si è impegnato e ha giocato bene. Per me se la giocano Lang e Milinkovic-Savic come migliori in campo. Però per l'atteggiamento gli tolgo due voti in pagella. Non possiamo giudicare un giocatore soltanto per quello che fa tecnicamente, ignorando il comportamento verso i tifosi. Ricordo quando venne fischiato Maradona: abbassò la testa e andò negli spogliatoi, non reagì. Erano altri campioni e altri uomini. Io sono stato molto critico anche con Lucca per il suo comportamento nei confronti di De Bruyne. Quando indossi la maglia del Napoli devi rispettarla e rispettare anche i tuoi compagni”.

Secondo te, in quali ruoli il Napoli deve intervenire nel mercato di gennaio?

“In attacco, a centrocampo e in difesa. Se Buongiorno non recupera e Badiashile continua ad avere problemi, penso che serva un difensore. In attacco sappiamo tutti che Hojlund non può giocare ogni partita e Lucca non sta convincendo. A centrocampo bisogna capire anche la situazione di Lobotka. Quindi servono acquisti in tutti e tre i reparti, sono necessari come il pane. Allegri ha le sue responsabilità, perché ha accettato questa situazione senza lamentarsi. Lo capisco, ma sapeva fin dall'inizio quali fossero le difficoltà della rosa. Anche alcune sue reazioni nei confronti di Lucca non mi sono piaciute”.

L'arrivo di Roberto Monzani come Chief Marketing Officer può anticipare la nascita di un canale televisivo ufficiale del Napoli?

“L'idea del presidente di creare un canale ufficiale esiste da tanto tempo. De Laurentiis vorrebbe rendersi più indipendente dalle grandi società che gestiscono i diritti televisivi, così come ha fatto con le maglie attraverso l'accordo con Armani. Credo che l'arrivo di Monzani, scelto da Bianchini, possa andare proprio in questa direzione. Un Napoli Channel potrebbe consentire ai tifosi di seguire direttamente le partite della propria squadra, senza dover sottoscrivere abbonamenti per vedere anche incontri che non interessano. Sarebbe una soluzione interessante per i sostenitori azzurri”.

La sosta e il recupero degli infortunati potrebbero rappresentare una svolta per Allegri?

“Più che Allegri, credo che sia De Laurentiis ad aspettarselo. Da alcune indiscrezioni che circolano negli ambienti vicini alla famiglia De Laurentiis, il presidente vuole aspettare che Allegri abbia a disposizione tutta la squadra, o comunque una buona parte della rosa. In questo momento gli alibi ci sono, perché gli infortunati sono tanti. Ma quando torneranno tutti i giocatori, se le prestazioni e i risultati dovessero continuare a essere negativi, conoscendo il presidente credo che potrebbe prendere decisioni drastiche. Speriamo naturalmente che non accada, perché significherebbe che il Napoli ha continuato a perdere. L'auspicio è che la squadra recuperi gli infortunati e torni a conquistare punti e risultati”.