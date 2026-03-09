Ufficiale Giornata Fai di Primavera, anche il Maradona si potrà visitare: i dettagli

Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.

Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare:

Stadio Diego Armando Maradona - Apertura libera, senza prenotazione

Palazzo d’Avalos del Vasto - Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica - Visite riservate agli iscritti FAI, su prenotazione