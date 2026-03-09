Ufficiale
Giornata Fai di Primavera, anche il Maradona si potrà visitare: i dettagli
TuttoNapoli.net
Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.
Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare:
Stadio Diego Armando Maradona - Apertura libera, senza prenotazione
Palazzo d’Avalos del Vasto - Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione
Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica - Visite riservate agli iscritti FAI, su prenotazione
Pubblicità
Napoli città
Copertina TuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com