Radio TN Supercoppa, Incocciati contro la nuova formula: "Calciatori a rischio per i soldi!"

vedi letture

Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, è intervenuto nel corso di ___ sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Napoli è stata una parentesi importante della mia carriera, solo chi indossa quella maglia può capire cosa voglio dire. Non fatemi emozionare, solo se ci penso sono belle emozioni".

"Il calcio ha una grande percentuale di spettacolarità che va salvaguardata e questo è compito degli allenatori ma anche dei dirigenti e delle istituzioni, di chi governa il calcio. I giocatori non devono essere messi a rischio della propria salute solo perché si corre dietro ai soldi. Non so quanti milioni sono usciti da questa competizione. Da una parte il club si arricchisce, ma poi viene meno il rispetto nei confronti dell'uomo per i tanti, troppi impegni. Mi domando, perché inserire altre due squadre per un trofeo che si è sempre disputato tra due squadre?

Io l'ho vinta la Supercoppa nel 1990. Era una sola gara secca. Serve il rispetto dell'uomo che ha bisogno di recuperare e non si può pensare che si può spremere una persona finché si può. A livelli estremi il calcio diventa pericoloso. Ma quanti infortuni ha oggi il Napoli? E le altre squadre? Quanti giocatori saltano? Lo stress è eccessivo, dai. Ma il Napoli a Udine non era stanco? E allora perché questa sera non dovrebbe esserlo? E se le squadre sono stanche, dov'è lo spettacolo?".