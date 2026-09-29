Tuttonapoli Da Uvini a Lindstrom e Pavoletti: il 4-2-3-1 del Napoli dei sopravvalutati

In diretta a Radio Tutto Napoli è stata stilata una particolare classifica dei giocatori del Napoli considerati più sopravvalutati, ovvero quelli il cui rendimento non sarebbe stato all’altezza dell’investimento sostenuto dal club. Ne è nata una formazione costruita con il 4-2-3-1, composta da calciatori arrivati in azzurro per cifre importanti e che, secondo questa valutazione, non avrebbero mantenuto le aspettative.

La formazione: Manolas guida la difesa, Verdi e Lindstrøm sulla trequarti

In porta c’è Navarro, acquistato per 2 milioni di euro. La linea difensiva è composta da Uvini, costato 3 milioni, Rinaudo (11), Manolas (36) e Armero (5). A centrocampo spazio a Cigarini, arrivato per 11 milioni, e Rog, costato 13 milioni. Sulla trequarti il tridente è formato da Vargas, acquistato per 11 milioni, Verdi, arrivato per 25 milioni, e Lindstrøm, per il quale il Napoli ha investito 30 milioni. In attacco, infine, c’è Leonardo Pavoletti, acquistato per 18 milioni di euro. Una formazione che, considerando le cifre riportate, mette insieme investimenti complessivi particolarmente elevati e alimenta il dibattito sul rapporto tra costo dei cartellini e rendimento offerto in maglia azzurra.