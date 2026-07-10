Podcast Calciomercato Napoli, Carratelli: "Quante gatte da pelare! Lobotka-Gatti? Sobbalzo dal divano"

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Mimmo Carratelli è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare del calciomercato del Napoli, dei Mondiali e non solo.

Mimmo Carratelli, decano del giornalismo napoletano, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Scambio Gatti-Lobotka? Mi fate sobbalzare dal divano. La situazione è piuttosto confusa. In questo momento la vera difficoltà del Napoli non è comprare, ma vendere, ed è una novità assoluta per il club. Mi auguro che Allegri abbia già le idee chiare, perché da questa confusione dovrà nascere qualcosa di concreto."

Quali sono i nodi principali da risolvere?

"Ci sono tanti punti interrogativi. De Bruyne non sta disputando un grande Mondiale e bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Poi c'è Lobotka, il cui rendimento è stato un po' in calo nell'ultima stagione, la richiesta economica di McTominay per il rinnovo e anche la situazione contrattuale di Vergara. Ci sono parecchie gatte da pelare."

Il Napoli dovrebbe derogare al principio del 'prima si vende e poi si compra' se si presentasse un'occasione importante?

"Onestamente vedo poca qualità sul mercato. Anche le altre grandi stanno facendo fatica: il Milan ha mosso qualcosa, ma ha cambiato allenatore; la Juventus fatica a prendere i giocatori che vuole. Non è soltanto una questione economica, è proprio il livello del calcio che è sceso. Spendere 20 o 25 milioni per un difensore che non ti garantisce un salto di qualità non ne vale la pena."

Che idea ti sei fatto del Mondiale?

"Non ha portato grandi novità. Le sorprese sono arrivate soprattutto dalle nazionali medie e piccole, che hanno riscoperto il vecchio catenaccio interpretandolo con grande spirito. È un calcio ancora affidato ai campioni di ieri: anche Yamal e Vinicius hanno deluso. Non vedo una nuova generazione già pronta a prendersi la scena."

Si parla anche di Zeballos come possibile rinforzo offensivo. Ti convince?

"Di Zeballos conosco poco. So soltanto che inizialmente veniva valutato molto e che comunque non costerebbe pochissimo. In questo momento, però, la priorità resta sfoltire la rosa. Il Napoli deve evitare di presentarsi a Dimaro con troppi giocatori, altrimenti diventa difficile lavorare e fare una selezione. Allegri partirà dalla squadra dello scorso anno, ma dovrà valutare bene chi potrà essere utile."

In attacco serve davvero intervenire?

"Il Napoli è già ben coperto davanti. Forse manca un'alternativa a Højlund, ma gli uomini offensivi non mancano. Credo che Allegri concentrerà soprattutto il suo lavoro sulla fase difensiva, che rappresenta da sempre la base del suo calcio."

Chi vedi favorito per la vittoria del Mondiale?

"La Francia è la squadra più forte. Personalmente tifo Argentina, ma la vedo in difficoltà. La sorpresa più bella sarebbe la Norvegia: è una squadra organizzata, fisica e con un grande centravanti come Højlund. Sarebbe anche una piccola consolazione per noi italiani, visto che ci ha eliminati."