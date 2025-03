6° attacco e frenata da febbraio, ma Conte non cambia: Neres ancora fuori

Dopo le occasioni fallite a Venezia, soprattutto nel primo tempo, il focus è sull'attacco. Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea la necessità di essere cinici in questa fase della stagione ed anche perché l’attacco del Napoli è il sesto della Serie A con 45 gol, 20 meno dell’Inter e 18 meno dell’Atalanta e per questo è finito molto spesso sotto osservazione, soprattutto da quando è arrivato l’andamento lento:

"Un solo giocatore in doppia cifra (Lukaku con dieci reti) troppi errori in fase di conclusione, numeri individuali e collettivi meno brillanti delle concorrenti per lo scudetto. Conte non è riuscito a invertire la tendenza e il Napoli ha avuto una brusca frenata da febbraio: cinque pareggi, una sconfitta ed una vittoria (contro la Fiorentina)".

Nonostante questo però Conte ha le idee chiare in vista del Milan e non cambia: "Neres c’è, ma Conte non rinuncerà a Raspadori. Ci sarà ancora una volta lui accanto a Lukaku nel 3-5-2 dell’ultimo periodo, che poi per lunghi tratti è stato un 4-2-3-1. La conferma degli undici che sono scesi in campo nelle ultime tre partite appare scontata. Lukaku e Raspadori hanno dato segnali positivi, anche dalle recenti partite con le Nazionali".