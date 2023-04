8 reti in 592 minuti: tocca al Cholito Simeone e Napoli-Milan è la sua partita

Uo che ha quella media (otto reti in 592', segnando sia in campionato, che in Champions, che in Coppa Italia) non può impressionarsi

Simeone non è soltanto quello di San Siro: "A Cremona la partita la cambiò lui, entrando dalla panchina; con la Roma, girone di ritorno, l’ha decisa sempre lui, minuto 86, esaltandosi in quei 14' sufficienti a dimostrare la sua vocazione da attaccante. E poi uno che ha quella media (otto reti in 592', segnando sia in campionato, che in Champions, che in Coppa Italia) non può impressionarsi dinnanzi a responsabilità già sopportate con le sue larghe spalle da centravanti di razza, reduce dalla convocazione in nazionale e per nulla intimorito da quest'attesa che stuzzica e protegge. Napoli-Milan, non c’è verso, è la sua partita, perché dopo la prodezza dell’andata Simeone può pure godersi il debutto dal primo minuto in campionato, in una stagione in cui il fischio d’inizio lo ha vissuto da protagonista soltanto in Champions League ed in Coppa Italia".