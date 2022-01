9 gol all'attivo, ma non solo: perché il rientro di Osimhen è così importante

Ormai ci siamo: Victor Osimhen è pronto a tornare in campo. Contro il Bologna andrà in panchina, se giocherà poi si vedrà. E il recupero dell'ex Lille è molto importante per Luciano Spalletti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Per il Napoli un Osimhen al meglio, come quello visto a inizio stagione, dà un’altra dimensione. Il nigeriano ha segnato 9 gol in quell’avvio (5 in campionato e 4 in Europa League), ma soprattutto ha dato all’allenatore la possibilità di avere atteggiamenti tattici diversi".