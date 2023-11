"A 20 anni è già un fenomeno", quotidiani pazzi di Bellingham

Quindici gol in sedici partite con la maglia del Real Madrid. Un alieno al Bernabeu: Jude Bellingham sa fare tutto

Quindici gol in sedici partite con la maglia del Real Madrid. Un alieno al Bernabeu: Jude Bellingham sa fare tutto e in maniera eccezionale. Per TMW è "un centrocampista che pensa da attaccante (e fa gol da attaccante), lo dimostra con l'inserimento alle spalle di Natan che vale il 2-1. Inanella una serie di giocate da fuoriclasse: tecnicamente non ha eguali tra i ventidue in campo. Il Golden Boy è una spanna sopra tutti".

Semplicemente "di livello superiore, incontenibile" (La Gazzetta dello Sport), mentre il Corriere dello Sport sottolinea: "Sa fare tutto: esterno, mezzala, trequartista, centravanti. Fisico ed eleganza, ha un altro passo e dimensione". A 20 anni è già un fenomeno.

