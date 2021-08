A Castel di Sangro arriva il tifo organizzato: con l'Ascoli sono attese le curve

Ci sarà anche il tifo organizzato a Castel di Sangro oggi in occasione dell'amichevole con l'Ascoli che comincerà alle 17:30. A raccontarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Sarà partita vera perchè allo stadio Patini di Castel Di Sangro ci saranno i tifosi, l’impianto si riempirà come da disposizioni governative al 50 per cento, e da Napoli sono attesi i sostenitori delle curve. Sold out al botteghino con il pubblico (quasi) delle grandi occasioni".