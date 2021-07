A Castel di Sangro ci sarà anche Lozano: perché non si allenerà subito

Nella Gold Cup con il Messico Hirving Lozano si è procurato un infortunio all'occhio sinistro che aveva fatto temere il peggio. A Castel di Sangro, però, ci sarà anche l'attaccante messicano, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lozano intorno al 5 ma dovrà dedicare una giornata agli esami strumentali per verificare come procede il percorso di recupero dall’infortunio all’occhio sinistro".