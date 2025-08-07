A centrocampo tutto su Miretti: perché è il profilo perfetto per il Napoli e Conte

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca anche di un altro centrocampista, dal momento che al momento i big in organico nel ruolo sono cinque (più i giovani Hasa e Vergara). Il sesto rinforzo potrebbe arrivare dalla Juventus, visto che in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna c'è Fabio Miretti. Perché proprio Miretti? Lo spiega La Gazzetta dello Sport:

"Il sesto centrocampista è stato individuato, Fabio Miretti ha tutte le caratteristiche tecniche ed anagrafiche per dare una mano. Con la Juventus, c'è stato modo di sentirsi, parlare e avanzare una proposta, che va certificata: quattordici milioni (e due di bonus) dovrebbero bastare per chiuderla, pure in tempi ragionevolmente brevi, che al mercato non è mai chiaro quali siano"