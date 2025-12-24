Nessuna tensione per blocco mercato, Repubblica: "In panchina c'è chi risolve problemi"

“Conte sta insegnando al Napoli anche a gestire bene la sbornia del successo e a (ri)vincere da favorito”. Questa la considerazione sul tecnico che arriva dall’edizione odierna di Repubblica, che spiega come il club abbia preso con grande serenità la decisione che impone di fare mercato a costo zero a gennaio.

"Nessuna tensione per il blocco del mercato imposto al club a gennaio, tanto in panchina c’è chi risolve i problemi. A Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso. Le premesse per aprire un ciclo sembrano esserci tutte, insomma” sottolinea il quotidiano.