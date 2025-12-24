Costo del lavoro allargato, Gazzetta: "Il Napoli ha sforato di 40 milioni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della decisione che ha colpito il Napoli, che a gennaio dovrà fare mercato solo a costo zero. Il quotidiano prova a spiegare così la situazione: "Nella sostanza i club dovevano fare in modo che il rapporto tra Costo del lavoro allargato e Ricavi non superasse lo 0,8. Entrambe sono andate oltre, il Napoli più del Pisa, sia in termini assoluti che proporzionali. La squadra di De Laurentiis dovrebbe aver sforato di circa 40 milioni, i toscani di 18.

Con il risultato di non poter fare mercato se non “a saldo zero”, quindi bilanciando il valore economico di acquisti e cessioni. Almeno per il momento. Le situazioni di Napoli e Pisa sono comunque piuttosto diverse, sia in partenza (gli azzurri hanno un bilancio solido, vengono stoppati perché non immettono liquidità), sia nell’approcciarsi a questa situazione: gli azzurri sembrano orientati a gestire la situazione così come è stata loro imposta dal regolamento Figc (il Pisa no)".