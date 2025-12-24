Cena di Natale a Posillipo per Conte e la squadra: ADL era assente

Una serata di relax, dopo la grande vittoria della Supercoppa dominando contro Milan prima e Bologna poi. Il gruppo azzurro, di rientro dall’Arabia Saudita, si è ritrovato a cena nel noto ristorante di Posilipo 'Riserva Rooftop' per celebrare la Supercoppa e scambiarsi gli auguri in vista del Natale ormai alle porte.

Alla serata hanno preso parte anche le compagne dei calciatori e di Antonio Conte, tra i grandi protagonisti dell’evento. Presenti tutti a Posillipo, ad eccezione di De Laurentiis, invitato ma assente. Un momento riservato al gruppo squadra, accompagnato comunque da musica e convivialità tra una portata e l’altra.