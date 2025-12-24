Quanto vale David Neres sul mercato? La proiezione del Corsera

Quanto vale David Neres sul mercato? La proiezione del CorseraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Quanto vale David Neres sul mercato? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, che dedica un focus all'esterno brasiliano, tra i grandi protagonisti della Supercoppa: tre gol in due partite che hanno acceso i riflettori sull’attaccante del Napoli.

L’avvio di stagione 2025/2026 è stato brillante e il quotidiano sottolinea anche l’aspetto legato al mercato. Arrivato in azzurro per 30 milioni, il brasiliano vede crescere rapidamente la sua valutazione: secondo gli esperti, proseguendo su questi livelli, a fine stagione potrebbe arrivare a valere fino a 50 milioni.