Mainoo congelato, Gazzetta: "Il Napoli segue sempre Atta e Pellegrini"

Il Napoli può cambiare le strategie di mercato in virtù del nuovo modulo e del recupero probabilmente anticipato di Frank Anguissa. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Avere Lobotka, McTominay e Elmas ricollocato sembra sufficiente e rivedere Anguissa (quasi) a bordo campo è una spruzzata di sana allegria. Però se il Manchester United avesse proprio voglia di liberare Mainoo allora se ne potrebbe parlare, sapendo che quello che entra può semplicemente sostituire ciò che esce.

Quando arriverà l’estate, si penserà al resto: magari la Champions lascerà calare il paniere; e poi ci saranno interessi nuovi che sorgeranno, magari anche verso calciatori che potrebbero trasformarsi in tesoretto.Il Napoli non si distrae, segue sempre Lorenzo Pellegrini, né ha dimenticato che a Siviglia c’è Janlu Sanchez e a Udine c’è Arthur Atta: nelle relazioni c’è già un bel sì.