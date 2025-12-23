Che Natale con Conte, Neres e Hojlund! A San Gregorio Armeno le loro statuine vanno come il pane

Il Napoli torna ad alzare un altro trofeo e lo ha nello stesso anno solare del quarto scudetto. Gli azzurri trionfano a Riyad nella finale di Supercoppa italiana contro il Bologna grazie alla doppietta di David Neres. Un altro grande traguardo per Antonio Conte, che aggiunge il decimo trofeo alla sua bacheca e primo per il nuovo acquisto Rasmus Hojlund, tra i migliori in campo ieri.

Oltre a regalare un bellissimo Natale a tutti i tifosi azzurri, il tecnico e i due attaccanti sono anche tra i protagonisti dei presepi partenopei in veste di statuette. Infatti come scrive la Gazzetta dello Sport, "e non è ancora Natale. A San Gregorio Armeno le statuine di Conte, Neres e Hojlund andranno come il pane".