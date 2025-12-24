Pista inglese per Lucca: si lavora al prestito al West Ham

Prima le cessioni, dunque. Il Napoli per muoversi sul mercato di gennaio dovrà prima piazzare delle uscite e il Corriere dello Sport scrive delle possibili cessioni del club: "Il Napoli, insomma, riflette se puntare su un centrocampista oppure se virare su un calciatore più offensivo, e nel frattempo comincia a mettere insieme i pezzi del mosaico delle cessioni: Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino sono a caccia di continuità.

Come Lucca: il centravanti acquistato in estate dall'Udinese per 35 milioni di euro è stato oggetto di discussioni con vari club italiani, tra cui anche la Juve, ma dopo la cessione di Füllkrug al Milan è finito nel mirino del West Ham. Si ragiona sul prestito" scrive il quotidiano.