A Fuorigrotta per ritrovare solidità: in casa 4 volte porta inviolata e solo 2 gol subiti

Il Napoli per la sfida alla Lazio si affiderà anche al fattore campo ed uno stadio Maradona finalmente pieno per ritrovare innanzitutto quella solidità difensiva smarrita nelle ultime gare. La squadra di Spalletti nelle prime sei gare interne di questo campionato ha ottenuto cinque successi e un pareggio subendo solo due gol e tenendo quattro volte la porta inviolata (solo tre volte i partenopei hanno incassato meno reti nelle prime sei partite in casa in Serie A: zero nel 1957/58 e nel 1983/84, una nel 1971/72), riferisce Eurosport.