A Roma delusi da Lukaku: "Chissà se farà mai un post di saluto"

Ventuno gol tra Mourinho e De Rossi, poi l'addio. Romelu Lukaku ha vissuto la stagione alla Roma in prestito secco. A fine anno è tornato al Chelsea. Ora aspetta Conte e il Napoli.

A Roma non lon hanno dimenticato. Soprattutto molti sono delusi per il suo comportamento. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: "Con Lukaku che ci ha messo poco a dimenticare i colori giallorossi (e chissà se prima o poi farà un post di saluto a una tifoseria che l'ha eletto re fin da subito) e Abraham che si impegna come un matto in allenamento ma sembra destinato alla Premier non appena inizierà il giro delle punte, la Roma ha bisogno di un bomber vero".