A volte ritornano: Spalletti dovrà valutare tre profili a Dimaro

Tre calciatori da valutare per Luciano Spalletti nel primo ritiro a Dimaro. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che scrive: "Dieci giorni nella Val di Sole ( 15- 25 luglio) consentiranno a Spalletti di valutare l’intero organico e quei giocatori attualmente in bilico come Malcuit, Luperto e lo stesso Ounas" si legge.