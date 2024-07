Abbonamenti, sold out curve in poche ore! Procede spedita vendita libera

Un'ora circa dall'apertura della vendita libera e le due Curve superiori dello stadio Maradona erano già andate esaurite. In realtà non c'erano troppi posti a disposizione per i nuovi abbonati dato che gran parte dei vecchi avevano già confermato il proprio posto nelle settimane precedenti con uno sconto sulle tariffe standard. Da ieri mattina alle 12 è partita l'ultima fase di vendita.

Nel giro di pochi minuti il sistema online è stato invaso da migliaia di richieste. La coda virtuale è diventata lunghissima: in pochi minuti sono terminate le tessere disponibili per le due Curve superiori e si registrano numeri importanti anche nello stesso anello per i Distinti. Lo scrive il Corriere dello Sport.