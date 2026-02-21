Adani su Vergara: "Lui è la fotografia perfetta della gestione dei giovani in Italia"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista Tv, è intervenuto sulle pagine del Corriere della Sera nel suo spazio "Facciamo calcio". L'ex Inter ha commentato "il caso di Antonio Vergara" e l'attitudine italiana nella gestione dei giovani calciatori:

“Il caso di Antonio Vergara, brillante protagonista delle ultime uscite del Napoli, è la fotografia perfetta di come viene gestito in Italia il talento: spunta qua e là per caso e non grazie a una seria programmazione delle società. A inizio stagione Antonio Conte è chiaro: «Voglio che Vergara rimanga». È ovvio che non sarà la prima scelta offensiva della squadra ma il tecnico intravede possibilità di fargli giocare minuti di qualità. Il classe 2003, quindi giovane ma non giovanissimo, ha alle spalle un’etichetta di grande talento. Si direbbe che nessuno ci abbia creduto troppo. Un caso? No, la regola. È mai possibile che, negli ultimi lustri, con Vergara solo come ultimo esempio, dobbiamo attendere qualche infortunio altrui, sperare in prestazioni sottotono di sbandierati acquisti o in errate valutazioni di club acquirenti per ottenere un po’ di fiducia nei nostri ragazzi e vederli giocare per davvero in una serie A competitiva?”