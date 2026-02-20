Infortuni Rrahmani-Neres, Il Mattino: aleggia l'ipotesi di stagione finita
La gestione dell’infermeria diventa un tema centrale in casa Napoli. Sono sei gli azzurri attualmente fermi per infortunio, con Scott McTominay indicato come il rientro più vicino. Più complessa, invece, la situazione degli stop di lungo corso. E ci sarebbero addirittura due azzurri per i quali la stagione potrebbe essere finita, stando a quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino.
Per Amir Rrahmani non esiste ancora una data certa: il difensore si è fermato contro la Roma per la terza volta in stagione e lo staff medico valuterà un possibile via libera solo verso fine aprile. Stesso discorso per David Neres, operato alla caviglia a Londra circa un mese fa. Per entrambi aleggia l’ipotesi di stagione finita, con una decisione condivisa col club: rientrare per le ultime gare o puntare direttamente al ritiro estivo. Sullo sfondo resta l’obiettivo minimo fissato da Antonio Conte: la qualificazione in Champions League.
